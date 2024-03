Utenti online cercano risposte su vecchi oggetti di legno che ”davano” i vestiti al vento

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 22 marzo 2024) Molto tempo prima che la tecnologia spedisse i calzini singoli in un purgatorio di filatura, le persone erano più intraprendenti e creavano strumenti per completare efficacemente le faccende domestiche più difficili. Uno di questiè questa molletta di, che nel corso degli anni si è evoluta in un perno a due pezzi che fissava glia un filo. Si trattava di un miglioramento significativo rispetto al modello precedente, che dava calzini e altri indumenti al, “un grave male per le lavandaie”. Continuate a leggere per saperne di più su questo strumento di! Recentemente, un utenteha trovato dei piccoli tasselli dicon due gambe e si è rivolto ai social media in cerca di aiuto per identificare gli ...