Uomini e Donne oggi 22 marzo perché non c’è la puntata? Cosa è successo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 22 marzo 2024) Se, venerdì 22, vi siete sintonizzati su Canale 5 in attesa di una nuovadiavrete fatto una brutta scoperta: manon va in onda? Scopriamo la scelta di Mediaset eandrà in onda al suo posto. Le anticipazioni delle nuove puntate non...