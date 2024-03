Uomini e Donne non in onda Oggi Speciale Amici

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Squadra Cuccarini-Emanuel Lo Gioco di squadra in casa De Filippi.non andrà in. L’appuntamento con il dating show riprenderà regolarmente lunedì 25 marzo alle 14.45 su Canale 5 (e per tutta la Settimana Santa). Al suo posto, dopo Endless Love, ci sarà unodi. In vista dell’imminente inizio del serale (qui le anticipazioni della prima puntata), Canale 5 porterà il pubblico all’interno della scuola per vivere gli ultimi atti prima del gran debutto dei ragazzi. Alle 16.10 è confermato il normale daytime. 15 gli allievi che hanno raggiunto il traguardo della fase serale di questa 23° edizione del talent. I cantanti Ayle, Holden, Lil Jolie, Martina, Mida, Petit, Sarah e i ballerini Dustin, Gaia, Giovanni, Kumo, Lucia, Marisol, Nicholas e Sofia. ...