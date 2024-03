Uomini e Donne | l’ex corteggiatore Daniele Capuana svela | “Ecco chi sceglierà Ida Platano”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024), exdi Ida, ha detto la sua su Mario Cusitore, ancora presente in trasmissione. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, il personal trainer ha innanzitutto parlato della tronista bresciana, che ha definito “una bellissima donna, sia fuori che dentro. E’ sensibile, una persona che non fa vedere quello che realmente è. Riesce a chiudersi tanto, forse al pubblico questa cosa non arriva ed è un peccato“. Poi, ha ammesso di non aver mai temuto il ritorno di Riccardo Guarnieri – ex compagno di Ida – nel programma: Non ho mai avuto paura che tornasse Riccardo e che lei potesse decidere di eliminarci infatti così è stato, almeno fino ad adesso. Il fantasma di Riccardo è comunque percepito, so che per lei è stata una storia ...