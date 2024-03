Unione nazionale Pro Loco d’Italia | al via il primo censimento per mappare oltre 200mila espressioni | tradizioni | riti | ecc

Progetto in collaborazione con Anci e Icpi A poco più di vent'anni dall'adozione della Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale , Unpli, Unione nazionale ... (sbircialanotizia)

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – A poco più di vent’anni dall’adozione della Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale , Unpli, Unione nazionale Pro Loco ... (calcioweb.eu)

Formia – Il regalo nel 2025 per i primi 70 anni di attività del centro di preparazione olimpica di Formia “Bruno Zauli” ? Una “piscina olimpica” che serve come il pane per migliorare e qualificare ... (temporeale.info)