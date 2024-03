Unicredit cede quota Webuild “a sconto” | titolo a picco in Borsa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 22 marzo 2024) Doccia fredda pere per il mercato, sorpreso dall’improvvisa uscita didal capitale della società di costruzioni, nata dall’integrazione di due grandi aziende italiane, Salini ed Impregilo, e dall’affermazione del Gruppo in ambito internazionale con l’acquisizione di altre realtà, come Lane negli Stati Uniti. L’operazione, entrata innel 2019 con unaprossima al 5% ad un prezzo di carico di 1,5 euro per azione, ha effettuato ieri un Book Building accelerato (collocamento veloce di unasul mercato) per l’interadel 4,99% del capitale dio del c12% del free float. La vendita ha riguardato 50,9 milioni di azioni del Gruppo, che sono state collocate ad un prezzo di 2,2 euro per azione, per un ...