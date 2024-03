Nicki Minaj avrà una nuova linea beauty, e stavolta tratterà le unghie . La famosa rapper ha collaborato con la sua nail artist Yvett Garcia per presentare Pink Friday Nails , una linea di unghie a ... (metropolitanmagazine)

Unghie press-on, l'alternativa alla manicure in gel che non indebolisce le Unghie - Ovvero Unghie artificiali, da applicare con pochi e semplici gesti. Una tendenza che conferma il fenomeno, ancora frequente, del fai da te ...vanityfair

Dalle Unghie rosso ketchup alle borse Happy Meal: l’irresistibile tentazione di McDonald’s per lo stile - McDonald's ha lanciato una collezione di smalti e adesivi per le Unghie: si tratta della prima collaborazione beauty della catena di fast food, che si ...repubblica

Nicki Minaj lancia Pink Friday Nails, il suo primo brand di Unghie press on - Risale a venerdì 15 marzo il lancio di Pink Friday Nails, il brand di Unghie press on di Nicki Minaj e la sua storica nail artist Yvett Garcia.mam-e