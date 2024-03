Under21 | Euro2025 | Italia-Lettonia 2-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 22 marzo 2024) 20.13 L'under 21 riprende con una vittoria il suo cammino verso la fase finale degli Europei di categoria del 2025 in Slovacchia.battuta 2-0 al 'Manuzzi' di Cesena in una gara a senso unico. Gli azzurrini di Nunziata mantengono la testa del girone A con 14 punti, uno in più dell'Irlanda, che ha strapazzato San Marino 0-7 a domicilio. Supremazia azzurra dall'inizio alla fine.in vantaggio al 32' con un destro in acrobazia di Casadei. Il raddoppio nel finale del secondo tempo, autore Fabbian col mancino (79').