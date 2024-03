Under 21 | Italia-Lettonia LIVE alle 18 15

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia...

SNAI – Amichevole: la Nazionale cerca il bis con l’Ecuador. Vittoria a 2,10, un altro 2-0 come nel 2002 a 9,75 - Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under (1,63), con il risultato con almeno tre reti che paga 2,15. Il No Goal a 1,80 si fa preferire al Goal (uscito però in Venezuela Italia) a 1,87.adnkronos

Italia Under 17, Ciardi: 'Non abbiamo paura di niente e nessuno' - La Nazionale Under 17, dopo aver vinto 2-0 contro i Paesi Bassi all`esordio nel gruppo 3 della fase èlite dell`Europeo, tornerà in campo domani (ore 12, diretta.calciomercato

Stramilano, i top runner allo start domenica: c'è anche l'azzurra Giovanna Selva - Pronti a registrare nuovi record e a vivere nuove emozioni, gli atleti più veloci sul panorama internazionale si preparano a tagliare il traguardo della Stramilano Half Marathon, la ...leggo