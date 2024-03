Under 21 | Italia-Lettonia 1-0 LIVE | la sblocca Casadei in acrobazia!

La diretta LIVE di Italia-Lettonia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Gli azzurrini di Nunziata scendono in campo contro i pari età baltici per questa partita già ... (sportface)

Italia U21, Formazione contro la Lettonia: panchina per Kayode - È scesa in campo in questi minuti l'Italia Under 21. La nazionale di Nunziata affronta la Lettonia nelle qualificazione all'Europeo di categoria. Tra gli azzurrini Michael ...firenzeviola

Federico Chiesa: incompreso o incompiuto - Visualizzazioni: 9 Anche contro il Venezuela la prova di Chiesa è stata sotto la sufficienza: l’involuzione dell’attaccante della Juventus pare inarrestabile Ma la domanda é: “Dov’è finito Federico Ch ...calciostyle

Under 21, Italia-Lettonia: il rossoblù Prati dal primo minuto - A Cesena alle 18.15 l’ Italia Under 21 sfiderà la Lettonia in un match valido per la qualificazione ai prossimi Europei del 2025. Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-3-3): Desplanches; Zanotti, ...calciocasteddu