Under 21 | Italia-Lettonia 1-0 LIVE | la sblocca Casadei in acrobazia! Palo di Miretti

La diretta LIVE di Italia-Lettonia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Gli azzurrini di Nunziata scendono in campo contro i pari età baltici per questa partita già ... (sportface)

Si sta giocando proprio in questi minuti la sfida tra Italia Under 21 e Lettonia, al momento 1-0 all’ Inter vallo. E il gol è frutto proprio del vivaio dell’ Inter , con protagonisti un nerazzurro ... (inter-news)

Calcio, dove vedere il Torneo delle Regioni in diretta - Inizia domani l'edizione numero 60 del Torneo delle Regioni di calcio che vedrà sui campi liguri le selezioni in arrivo da tutta Italia nelle categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Oltre ...genovatoday

Narni, alla Rocca Albornoz nasce Arnia33. Video, mosaici e Inquisizione: "l'arca" dell'arte prende il largo - NARNI E' nata Arnia 33. Inaugurato ieri il progetto artistico di NarniArt che accoglierà fino a cento artisti da tutta Italia. Tutti rigorosamente Under 33. Un progetto che ha trovato ...ilmessaggero

Italia U21, Formazione contro la Lettonia: panchina per Kayode - È scesa in campo in questi minuti l'Italia Under 21. La nazionale di Nunziata affronta la Lettonia nelle qualificazione all'Europeo di categoria. Tra gli azzurrini Michael ...firenzeviola