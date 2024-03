Una presenza da 150 anni Addio suore Maddalene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) In città sono un’autentica istituzione da quasi 150. Le, che operano in città dal 1879 prima in via Griona e dal 1938 nella sede di corso Genova che ancora le ospita, si sono sempre occupate dell’accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà oppure orfani, ai quali è stata impartita una formazione umana e cristiana in un clima di empatia e affetto. Nei giorni scorsi alla Curia vigevanese è stata recapitata una lettera della Madre Generale delle Figlie di Gesù Buon Pastore, il nome che la congregazione ha assunto nel 1973, sedicidopo la cancellazione della clausura, che informa dell’intenzione di chiudere la sede di Vigevano, che è attiva insieme a quelle di Cremona, Vercelli e Torino e di voler trasferire lealtrove con decorrenza dal prossimo mese di giugno. Un ...