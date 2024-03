“Una cosa su Edoardo” Grande Fratello | Signorini punzecchia | imbarazzo totale per Anita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Ma il tuo ex?”.inchiodae Alessio al. Proprio così,torna in casa per fare una super mega sorpresa (anche se tutti ce lo aspettavo a dire il vero) al suo Alessio. Il ragazzo, a differenza di quello che voleva far credere all’inizio, sembra molto preso dalla bella bionda. Lei è entrata durante un freeze e i due si sono avvicinati e baciati con passione. “Io sono fuori – dicead Alessio – però non riesco a dormire. Passo il tempo a guardarti, quindi dovete uscire tutti perché passo le mie giornate a guardarvi”. >> “Non so come dirtelo…”., Mirko di nuovo da Perla ma c’è la svolta E ancoraOlivieri: “Non fai altro che parlare di Petunia. Questo mi fa molto ...