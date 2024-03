Un progetto pilota farà risplendere la bellezza di piazza Esedra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) È stato avviato in questi giorni il “Cantiere“ diche ha lo scopo di effettuare diagnosi e campionatura di muri e pinnacoli della storica quinta che protegge l’accesso a Palazzo Borromeo. Si tratta di un intervento previsto fin da settembre, che ha avuto l’avallo della Soprintendenza di Beni culturali. A settembre si era verificato il distacco di alcuni ciottoli della muratura e per questo l’area era stata transennata. La prima parte dell’intervento consisterà nell’ispezione su tutta la superficie per le prime valutazioni e i saggi stratigrafici. Poi si passerà alle indagini strutturali, quindi al montaggio del ponteggio sull’area individuata come “cantiere“ per tutto il mese di aprile e maggio. La Soprintendenza aveva valutato favorevolmente la possibilità di effettuare un cantiere ...