Un posto al sole | trama 22 marzo 2024 | Clara fa infuriare Alberto

(Di venerdì 22 marzo 2024) A UnalPalladini andrà in escandescenze nel corso della puntata in onda venerdì 22. L'avvocato, infatti, scoprirà cheaspetta un bambino da Eduardo Sabbiese e sarà furioso con la donna. Di recente, nonostante le loro incomprensioni,e la Curcio si sono riavvicinati e, dopo la notifica di sfratto che ha ricevuto Rosa Picariello,ha approfittato della situazione per invitare la sua ex compagna a tornare a vivere con lui., impaurita per le minacce ricevute da Rosa da parte della criminalità organizzata che ha intimato alla Picariello di lasciare il suo appartamento, alla fine ha accettato di trasferirsi da Palladini. La convivenza tra i due stava procedendo nel migliore dei modi ...