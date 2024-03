Un orto didattico per la scuola ‘Pascoli’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unper laprimariadi Sant’Agata sul Santerno. E, dopo Pasqua, la sistemazione dell’aiuola pubblica di piazza Umberto I. Azioni importanti rese possibili grazie a una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni alluvionate della Romagna e, in particolare, di Sant’Agata sul Santerno che il 17 maggio scorso si è svegliata sommersa da quasi due metri d’acqua con il 95% delle case danneggiate. Una tragedia per una comunità di neanche 3mila abitanti, che il 9 luglio scorso non ha lasciato indifferente il Convivio dei Patrimoni Italiani. Convivio che si teneva alla Marina di Acciaroli, a Pollica, in Campania, subito votato dal Comune stesso di Pollica, dalle Terre della Dieta Mediterranea e dal Future Food Institute, che opera in tutto il mondo e in Campania in particolare e ha il quartier ...