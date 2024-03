Un orecchio liscio e affascinante ma a fuoco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ci sono mode strane, mode che si seguono tanto per passare il tempo, e poi ci sono tendenze adatte solo a chi è veramente temerario, molto temerario. Temerarissimo se solo esistesse questa parola! Insomma, ci sono tendenze che non sono per tutti, ma solo per quelli che non hanno paura di nulla, persone dalle spalle larghe che non esitano a sfidare il pericolo, anzi di più, se lo fanno amico il pericolo e poi lo abbattono. Sì, gente che per un ideale andrebbe nelanzi, nelci va davvero. Quella gente così attaccata ai propri ideali che per inseguire il principio di non aver i peli nelle orecchie, quei pelacci se li brucia sul serio. E lo fa, attenzione, con un accendino. Può sembrare strano? Possono questi coraggiosi individui agire in modo irrazionale? No. Non è strano e non agiscono spinti da un mero accanimento anti-pilifero. Loro ...