Ultim’ora dalla Procura | riguarda il caso Jesus-Acerbi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuova diapositiva sulJuan, con un’giuntaFederale.quest’oggi. Continua ad assumere dettagli su dettagli il-Juan, vero punto cardine di questa sosta per le Nazionali. Quanto accaduto sul terreno da gioco di San Siro ancora tange difatti sia il Napoli che l’Inter, in attesa delle decisioni da parte dellaFederale in merito ai presunti insulti razzisti pronunciati dal centrale italiano. Una situazione di stallo completo, in cui a rischiare è lo stesso ex Lazio, su cui capo pendono una possibile squalifica esemplare oltre che un’eventuale cessione da parte dell’Inter. Nel frattempo, proprio ...