Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 20 | 10

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora è in apertura di giornale completo in Ucraina nel Ministero della Difesa di Mosca ha detto che le porti a russi hanno compiuto oggi un attacco massiccio su infrastrutture energetiche nodi ferroviari Arsenale i centri di raccolta di truppe ucraine in Russia sottolineando che nell’ultima settimana le sue forze armate hanno compiuto 49 attacchi sull’ucraina utilizzando anche i missili ipersonici per rappresaglia dei bombardamenti e tentativi di infiltrazione delle forze ucraine nel territorio Russo sono stati colpiti Aggiungi la stessa Fonte centri di comando infrastrutture aeroportuali depositi di droni aerei e Marini basi logistiche centri di raccolta di forze speciali mercenari con i bombardamenti di oggi le forze russe hanno di particolare il ...