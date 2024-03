Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente in apertura il segretario di stato americano Antony blinken Oggi è in Israele sollecita il governo di Tel Aviv ad accettare una prepagata ed evitare l’offensiva delle forze di terra fa in vista del voto del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su un progetto di risoluzione statunitense che chiede un cessate-il-fuoco nell’enclave palestinese Washington ha fatto sapere che sotto fuori al voto un documento sulla necessità di un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo sugli ortaggi che negoziatori continuano a lavorare il divario si Sta riducendo continuiamo a spingere per una corda dove c’è ancora un lavoro difficile per arrivarci ma continuo a credere che sia possibile ha detto ieri brinker in Egitto il ...