Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura di giornale mentre all’interno dell’Unione Europea si continua a discutere tu la necessità di approntare un sistema di difesa militari in grado di rispondere ad eventuali attacchi e minacce tiene banco anche il possibile utilizzo di confiscati alla Russia per finanziare la difesa Ucraina è sempre più frequentemente entra la discussione politica la possibilità dell’impiego di truppe nato Continuano i combattimenti intanto su due fronti nella notte sono state Guardate le centrali elettriche con l’obiettivo dichiarato di Mosca di generare una paralisi energetica nel paese bombardamenti che hanno portato la centrale nucleare di temporizza la più grande d’Europa sulla del blackout vorrei medioriente quarto giorno di ...