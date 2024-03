Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio in apertura andiamo in Ucraina notte difficile per chi è Virus TI Hanno lanciato un massiccio attacco sulle centrali elettriche diverse regioni italiane sono Breakout intanto nelle conclusioni del Consiglio Europeo C’è l’articolo sulla necessità imperativa di preparare i cittadini europei a rischio di guerra in vista di una futura strategia di prontezza la presidente von der leyen il mondo è diventato più pericoloso è lui che si deve svegliare sappiamo di ambizioni di Putin che non si fermano l’Ucraina ma vorrei chiedere di abbassare i toni non bisogna spaventare la guerra non è imminente cerchio di un cambio di paradigma sulla difesa abbiamo deciso di rafforzare il pilastro europeo e adesso in Medio Oriente a Gaza morti feriti nel campo profughi di noi palestinesi in ...