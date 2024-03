Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ucraina l’Europa si riarma al via i negoziati di adesione della Bosnia le conclusioni del Consiglio Europeo tregua Gaza investimenti nella difesa aiuti a Kiev con gli asset e rustici congelati vaghezza sugli eurobond Orlando si congratula Putin spazio all’economia decaro dalla piazza di libera l’amministrazione comunale di Bari lotta da anni contro le mafie il sindaco difende il suo lavoro la procura della Repubblica ha detto che era un elemento limitato il circostanziato sabato manifestazione del PD nel capoluogo pugliese è in corso la verifica della commissione ministeriale le crisi idriche minacciano la pace nel mondo Oggi ci sono 2,2 miliardi di persone che vivono ancora senza accesso all’acqua potabile gestire in modo sicuro mentre 3 miliardi mezzo non hanno ...