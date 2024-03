Ultime Notizie Roma del 22-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024)dailynews radiogiornale venerdì 22 Marzo Buona giornata da Francesco Vitale in Ucraina crisi in Medio Oriente manca agricoltura Oltre a un punto su allargamento riforme migranti sui temi al centro del Consiglio Europeo che ti trattenendo a Bruxelles il Consiglio Europeo è sconvolto dalle perdite senza precedenti di vite civile della clinica situazione Umanitaria e Gaza e chiede una pausa umanitari immediata che porto il cessate-il-fuoco sostenibile rilascio incondizionato di tutti gli ortaggi Nella fornitura di assistenza Umanitaria alla popolazione ci sarà una commissione che dovrà valutare di ipotesi di scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose precisa Antonio Di Caro ai microfoni di Rai News il sindaco di Bari travolto in queste ore dell’attenzione mediatica per l’annuncio del Ministro dell’Interno piantedosi dell’avvio di una procedura di verifica Negli ...