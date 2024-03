Ue | Pausa umanitaria immediata a Gaza

(Di venerdì 22 marzo 2024) 17.52 A conclusione del vertice Ue i paesi membri chiedono per il Medio Oriente "un'che porti a un cessate il fuoco sostenibile, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e la fornitura di assistenza". Riguardoil Consiglio europeo esprime "profonda preoccupazione" per la "catastrofica situazione" e "l'imminente rischio di carestia provocata dall'ingresso insufficiente di aiuti". Per"servono ulteriori accessi e vie di terra".

