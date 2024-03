Ue | Meloni | ' importante in conclusioni proroga aiuti Stato in campo agricolo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bruxelles, 22 mar. (Adnkronos) - "Molta soddisfazione, da parte italiana, per lo svolgimento di questo Consiglio europeo partendo dal tema che noi avevamo chiesto venisse inserito nella discussione, relativo alla Agricoltura... Per noi la partitaera che ci fosse nelleanche un riferimento alladeglidiin, una delle principali rivendicazioni poste dalle associazioni di categoria. Lo considero un importantissimo passo in avanti". Lo ha detto al presidente del Consiglio Giorgia, al termine del Consiglio europeo.