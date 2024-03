Ue | Macron impallina la ricandidatura di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha messo oggi un pesante macigno sulla strada, tutt'altro che spianata, della riconferma di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea.Rispondendo a una giornalista che chiedeva se avrebbe sostenuto von der, durante la sua conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, questo pomeriggio a Bruxelles,ha ribadito tutta la sua contrarietà al sistema dello 'Spitzenkandidat' (il termine tedesco che indica il "candidato principale" indicato dai partiti politici europei per la presidenza della Commissione), soprattutto se non prevede che i candidati stessi si presentino alle elezioni europee con liste transnazionali.Quella delle liste transnazionali in cui presentare alle elezioni gli "Spitzenkandidaten" è un'ipotesi contro la quale si batté ...