Ue | da asset russi 3 mld per armi Kiev

(Di venerdì 22 marzo 2024) 23.00 L'accordo raggiunto dal Consiglio Ue per utilizzare i proventi deglicongelati potrà consentire di avere a disposizione per il 2024 tre miliardi di euro da spendere per fornire equipaggiamenti militari a. Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen, al termine della prima iornata del vertice europeo. Ha anche detto di aver proposto dazi sull'importazione dei cerealiin Europa. Su Gaza: "Necessaria una pausa umanitaria immediata, è sull'orlo della fame".