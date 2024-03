Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Usa | «Nessun coinvolgimento di Kiev nell’attacco a Mosca» Esplosioni a Kharkiv e Zaporizhzhia | riparata la centrale

Il gol di Aleksey Miranchuk non è passato inosservato. Il trequartista dell'Atalanta ha segnato il 3-0 per la sua Russia, impegnata... (calciomercato)

Addio “operazione militare speciale“, benvenuta “guerra“. Mosca ammette l’ovvio: e cioè che quella che dura da due anni in Ucraina, dall’invasione del 24 febbraio 2022, non è che una dialettica ... (it.insideover)

“Adesso la Russia è in stato di guerra, tutti dovrebbero capirlo”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Siamo in stato di guerra. Sì, è iniziata come un’operazione militare ... (lanotiziagiornale)