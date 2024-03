Ucraina-Russia | la mossa diplomatica della Cina | una conferenza di pace in Svizzera

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pechino auspica "un formato di cooperazione internazionale" approvato sia da Mosca che da Kiev Lapropone l'organizzazione di unadisull', che potrebbe svolgersi in, che sia riconosciuta in ugual misura dalle due parti coinvolte nel conflitto,. Pechino auspica "un formato di cooperazione internazionale" approvato sia da Mosca

Ucraina, centrali elettriche colpite dal più pesante attacco di sempre: Mosca teme i terreni fangosi e vuole anticipare l'attacco di primavera - Il più pesante attacco di sempre alle centrali elettriche per mettere definitivamente in ginocchio l'Ucraina e i suoi abitanti prima che il terreno diventi una palude ...ilmessaggero

Il Cremlino: la Russia è in stato di guerra, tutti dovrebbero capirlo - dalla parte dell’Ucraina, per noi è già diventata una guerra. Ne sono convinto. E tutti dovrebbero capirlo per la loro mobilitazione interna”, ha detto Peskov in un’intervista ad Argumenty i Fakty, ...askanews

Guerra Ucraina: aerei polacchi in volo - Aerei militari da combattimento sono decollati questa notte dalla Polonia dopo che la Russia ha avviato un attacco missilistico su vasta scala su tutto il territorio dell'Ucraina. Gli aeromobili di ...avionews