Ucraina-Russia | la mossa diplomatica della Cina | una conferenza di pace in Svizzera

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Lapropone l'organizzazione di unadisull', che potrebbe svolgersi in, che sia riconosciuta in ugual misura dalle due parti coinvolte nel conflitto,. Pechino auspica "un formato di cooperazione internazionale" approvato sia da Mosca che da Kiev "in cui tutte le parti siano sullo stesso piano

(Adnkronos) – La Cina propone l'organizzazione di una conferenza di pace sull'Ucraina, che potrebbe svolgersi in Svizzera , che sia riconosciuta in ugual misura dalle due parti coinvolte nel ... (periodicodaily)

Ucraina, pioggia di missili sulle infrastrutture energetiche. Si registrano blackout, preoccupa Zaporizhzhia - “I missili russi non hanno ritardi come gli aiuti a Kiev” ha detto ... Nell'ultima settimana le forze russe hanno compiuto 49 attacchi sull'Ucraina usando anche missili ipersonici: è una rappresaglia ...rtl

Peskov: la Russia è in guerra - "La Russia è in guerra. Aveva iniziato questa operazione come Operazione Militare Speciale ma la partecipazione dell'Occidente l'ha tramutata in una guerra. La Russia non può consentire l'esistenza di ...osservatoriosullalegalita

Armi, stallo Ue sulla difesa comune: i 27 divisi sugli eurobond. Primo sì all'ingresso della Bosnia - Il menu, a cena, è più o meno questo: carciofi arrosto su crema di pistacchi, timballo di anatra con patate e il rischio che l’Europa finisca davvero coinvolta in un conflitto.ilgazzettino