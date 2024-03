Ucraina | Pentagono | “Kiev deve prendere decisioni difficili”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Sappiamo che l'strategiche, se ritirarsi da alcune aree per rafforzare le linee difensive. Sonoda, non siamo in grado di fornire i sistemi di cui hanno bisogno perché non c'è l'autorizzazione del Congresso". Il, attraverso le parole della portavoce Sabrina Singh, accenna alle strategie che l', in una fase cruciale della guerra con la Russia, è chiamata a varare. La carenza di munizioni e l'assenza di aiuti Usa, con il pacchetto da 60 miliardi bloccato al Congresso, obbligadrastiche. "Continuiamo a sostenere l'. ...