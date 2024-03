Ucraina | Meloni vede Macron | “Fondamentale unità Ue su sostegno a Kiev”

Al termine del Consiglio europeo la premier si dice favorevole al consolidamento dell'industria della difesa, ma ricorda che bisogna fare i conti con le finanze. Soddisfazione per il piano per ... (ilgiornale)

Margelletti: “Putin ha una strategia precisa, prepariamoci alla guerra nell’Unione europea” - La Russia ha bombardato questa notte l’Ucraina mettendo in crisi le difese antiaeree ... Dovrebbe fare altrettanto l’Italia». La premier Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo ha detto che la ...laprovinciapavese.gelocal

Meloni: "Vogliamo che l'Italia sia una piattaforma in mezzo al Mediterraneo" - “Per quel che riguarda l'Africa, il nostro modello è una cooperazione che non è predatoria né caritatevole. L’approccio è crescere insieme, non aiuti ma investimenti”.primapaginanews

La vittoria dell'Ucraina è impossibile. Ma l'Europa gioca a fare la guerra - Macron, Scholz, Meloni, von der Leyen, Metsola con chi pensate di trattare ... coalizione del centrodestra e della strategia pasionaria della premier che sull’Ucraina ha costruito una sorta di check ...huffingtonpost