Ucraina | l’infondata sperimentazione sui bambini dei vaccini Covid Pfizer spacciati per antinfluenzali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un vaccino contro ilspecifico per i, ma particolarmente pericoloso. Questo sarebbe l’oggetto dei test clinici diin corso, in segreto, ind’accordo con il governo di Kiev. Il segreto sarebbe necessario alla luce dei risultati disastrosi di questi test, che avrebbero tolto la vita a decine di, mandandone tanti altri in ospedale. A rivelare il presunto scandalo un video attribuito a TikTok che però circola su Telegram. Vi appare una sedicente dipendente diche però la compagnia farmaceutica disconosce. Come vedremo nel dettaglio nel corso dell’articolo, ci sono numerosi elementi che provano che questi test clinici dikillerpernon ...