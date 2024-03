Ucraina | Cremlino | “La Russia è in stato di guerra | tutti dovrebbero capirlo”

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Adesso laè indi”. È quanto ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov. “Siamo indi. Sì, è iniziata come un’operazione militare speciale, ma non appena si è formato una specie di gruppo, quando l’Occidente collettivo è diventato un partecipante, dalla parte dell’, per noi è già diventata una. Ne sono convinto. Eper la loro mobilitazione interna”, ha detto aggiunto Peskov in un’intervista ad Argumenty i Fakty. Ilavverte l’Occidente: “Lanon può consentire l’esistenza di uno...

Von der Leyen, Mosca parla di guerra, ha tradito il popolo - "La Russia è in guerra con l'Ucraina dal 2022 e questo commento di oggi" del Cremlino "non dimostra altro che Mosca ha tradito la popolazione russa, nascondendo per due anni i fatti e negando che ci ...ansa

Meloni, bene la proroga di aiuti di Stato per agricoltura - I dazi, viene evidenziato, contrasteranno anche la strategia del Cremlino dei sequestri illegali del grano prodotto in Ucraina, etichettato poi come "russo" ed esportato in Ue, togliendo così ...ansa

Ucraina. I russi attaccano le chiese a Kupiansk, la città sul fronte - L’esercito di Mosca stringe la città dell’est del Paese. L’accanimento contro i luoghi religiosi. Ucciso un pastore pentecostale. Le testimonianze: aveva scelto di restare fra la gente sotto le bombe ...avvenire