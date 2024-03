Tutto quello che devi sapere | compreso come acquistare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Cerchi i biglietti per Manchester City vs Arsenal? – Non guardare oltre. La partita più importante della stagione di Premier League è ormai alle porte. I campioni in carica accoglieranno i Gunners di Mikel Arteta all’Etihad Stadium il 31 marzo 2024 per un incontro di assoluto successo. Due delle squadre più in forma dell’Inghilterra si affronteranno in una partita che avrà senza dubbio enormi implicazioni nella corsa per il titolo 2023-24. Il Manchester City sta cercando di difendere la propria corona e vincere il settimo titolo di Premier League, mentre l’Arsenal spera di rompere il suo Hoodoo lungo 20 anni e vincere il suo primo titolo di campionato dai tempi dell’Invincibile squadra di Arsene Wenger nel 2004. Acquista i biglietti Manchester City-Arsenal Biglietti Manchester City-Arsenal:acquistarli Ottenere i ...