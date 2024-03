Tutti vogliono Amadeus | da Mediaset a Discovery Ma a lui cosa converrebbe fare?

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il suo contratto con la Rai è in scadenza, estanno cercando di accaparrarselo: ma sarebbe meglio andare o restare dov'è?

Mario Draghi non parla , ma al suo posto a svelare cosa pensa davvero l'ex premier è sua moglie , Maria Serenella Cappello, e le sue sono parole di fuoco. "La politica - dice la moglie di Draghi e lo ... (affaritaliani)

Mario Draghi non parla , ma al suo posto a svelare cosa pensa davvero l'ex premier è sua moglie , Maria Serenella Cappello, e le sue sono parole di fuoco. "La politica - dice la moglie di Draghi e lo ... (affaritaliani)

Mario Draghi non parla , ma al suo posto a svelare cosa pensa davvero l'ex premier è sua moglie , Maria Serenella Cappello, e le sue sono parole di fuoco. "La politica - dice la moglie di Draghi e lo ... (affaritaliani)

A Pasqua più terme per Tutti, desiderate dal 24% degli italiani - Il 24% degli italiani ha considerato la possibilità di andare alle terme per le vacanze pasquali 2024. Circa la metà di essi (12%) preferirebbe soggiornare almeno due notti, come fosse il minimo garan ...quotidiano

Miami, tutto pronto all’esordio di Sinner: Tutti gli azzurri in campo e le partite più interessanti - Miami, tutto pronto all’esordio di Sinner: Tutti gli azzurri in campo e le partite più interessanti. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta oggi.tennisfever

Serie D: Tutti in campo domenica, riposano Licata e Trapani-Programma 32^ giornata, arbitri e classifica - Si gioca domenica la 32^ giornata del campionato di Serie D girone I. LA CLASSIFICA. Di seguito il programma delle gare:Domenica ore 14.30 Castrovillari-ACIREALE: Branzoni di Mestre (Pasquese-Caricati ...goalsicilia