Tutte le declinazioni dei ravioli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sugli agnolotti non c’è discussione, sono piemontesi, tipici in particolare del Monferrato, tra l’Alessandrino e l’Astigiano, dove si fanno con il ripieno di stufato e si condiscono con lo stesso sugo; anche se poi si sono diffusi in tutta la regione, in molteplici versioni: sugo e ripieno d’arrosto, forme particolari come quelli del plin, cioè pizzicati (chiamati anche), uso di carni miste, dal maiale, al vitello, al coniglio, fino a quelli di asino, esclusiva specialità di Calliano, in provincia di Asti, aggiunte di spinaci, prosciutto o cotechino, o milza. Per non dire dei condimenti: burro e salvia, sugo di arrosto o di stufato, ragù, per i più abbienti parmigiano e tartufo. La questione si complica ulteriormente arrivando alla distinzione trae agnolotti. Si vuole che la differenza la faccia il ripieno: di carne – con o senza ...