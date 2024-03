Turris-Catania | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sabato 23 marzo 2024, a partire dalle ore 14.00, va in scena la quattordicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C, presso...

Turris, Pugliese: "Stiamo giocando bene, ma possiamo fare di più" - Ospite di Focus Serie C, trasmissione in onda ogni giovedì su OttoChannel, il centrocampista della Turris Samuel Pugliese ha parlato della prossima sfida col Catania: "Da quando è arrivato Menichini ...tuttoc

Gementi: "Discutere Crisetig è una follia, in Serie C è un top assoluto" - Dalle colonne del Corriere del Trentino, Attilio Gementi, ex direttore sportivo del Trento ora al Treviso in Serie D ha parlato della prossima gara fra Pro Vercelli e Padova: "Discutere ...tuttoc

Turris-Catania: divieto di trasferta per i residenti in provincia - La S.S. Turris Calcio comunica che per il match di campionato Turris- Catania in programma Domenica 24 Marzo alle ore 14 , 33esima giornata del campionato di Serie C Girone C , il Prefetto di Napoli ...calciocatania