Turris-Catania | divieto di trasferta per i residenti nelle provincia siciliana

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi vendita dei biglieti ainelladiin occasione della partita “”, in programma domenica presso lo stadio “A. Liguori” di Torre del Greco (Napoli). Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive “che, con determina del 21 marzo scorso, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”. AGGRESSIONI AI TASSISTI – C’è “massima attenzione” sugli episodi di aggressioni e minacce a tassisti da parte di soggetti che svolgono abusivamente servizi di trasporto. Lo sottolinea ...

