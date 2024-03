Turisti a Napoli per Pasqua | prolungamento orari metro e bus e più vigili in strada

L'ira di agenzie di viaggi e operatori: "A 4 giorni dall'avvio nessuno ci ha avvisato. Sul sito Anm non c'è nulla. Chi lo spiega ai clienti?"Continua a leggere (fanpage)

Più vigili in strada, 60 unità in più nel giorno di Pasqua, oltre ad una serie di servizi ad hoc previsti per l'accoglienza dei turisti. Queste alcune delle misure... (ilmattino)