Turismo | bilancio di fine legislatura | Superati i 2 milioni di vacanzieri

Hearth ® , la start - up innovativa irpina impegnata nella valorizzazione del Patrimonio Italiano Invisibile, è lieta di invitare gli organi di informazione alla conferenza stampa in programma sabato ... (gazzettadiavellino)

Dopo un anno eccellente per il Turismo italiano, che, secondo i dati dei primi 11 mesi del 2023, ha registrato 118,2 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze (+5,4% e +0,7% allo stesso periodo ... (ildenaro)

Salerno, la tassa di imbarco è per tutti: «Serve per risanare i conti» - Nessuna distinzione tra residenti e non residenti. Gli unici passeggeri esentati dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, da applicarsi dal prossimo primo aprile, sono ...ilmattino

Regione Lazio; stanziati 70mln di euro per le province laziali. A Frosinone 16,8 mln di euro - ROMA – La Giunta regionale del Lazio ha approvato le strategie territoriali del programma FESR Lazio 2021 -2027. Sono 70 milioni ...ilpuntoamezzogiorno

Lazio, dalla Regione 140 milioni di euro per le Province - Roma, 21 mar. (askanews) – La Giunta regionale del Lazio ha approvato le strategie territoriali del programma Fesr Lazio 2021-2027. Sono 70 milioni di euro le risorse destinate alle province di Viterb ...askanews