Tumore colon retto | Policlinico Tor Vergata si illumina di blu per la prevenzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Marzo è il Mese europeo dellaaldele ilTordi Roma sidi blu, aderendo alla campagna di sensibilizzazione sullae diagnosi precoce. La facciata deltinta di blu vuole richiamare l'attenzione dei cittadini sulla neoplasia, le cui cifre mettono i brividi. Con oltre 2 milioni di nuovi casi ogni anno nel mondo, di cui 450.000 in Europa e oltre 50.000 in Italia, ilal, tra i non fumatori, è la neoplasia più frequente ed è la seconda causa di morte per. In Italia, ogni mese, sono oltre 4.000 le nuove diagnosi didel ...