Tubatura riparata | riaperta la galleria della Conca d’oro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bergamo. Chiusa al traffico e poila, in pieno centro, nel pomeriggio di venerdì (22 marzo) per un allagamento che sarebbe dovuto alla rottura di unarete idrica, sotto l’asfalto. Le conseguenze sul traffico del centro cittadino sono state pesanti, con incolonnamenti sui principali assi stradali. Gli agentiPolizia locale sono stati impegnati a gestire il flusso di mezzi. L’acqua ha provocato un cedimentostrada, con la conseguente chiusura del tunnel: entrambi gli accessi allasono stati momentaneamente interdetti al traffico. In serata l’intervento dei tecnici di Uniacque, società che gestisce la rete in tutto il territorio, che ha riparato il ...