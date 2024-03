Trump | salvagente da 3 miliardi | il suo social Truth in Borsa a giorni

Gli azionisti della Spac Dwac danno il via libera alla business combination: un salvagente per il candidato presidente dopo la multa da 464 milioni di dollari (ilsole24ore)

Trump, il mio social per una cauzione - Come in un thriller finanziario, Trump, sull’orlo di una crisi che ne minaccia finanze e campagna elettorale, sbarca a Wall Street e incassa una barca di salvifici milioni. Il colpo di scena ha visto ...informazione

