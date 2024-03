Trump | pioggia di dollari | ecco operazione da 3 miliardi

(Adnkronos) – Donald Trump da oggi vale miliardi di dollari in più. Gli investitori di Digital World Acquisition Corp hanno approvato la fusione con Trump Media, la società a cui fa capo il social ... (periodicodaily)

Nasce il Trump Media & Technology Group, azioni per oltre 3 miliardi. L'ex presidente: "Ho quasi 500 milioni di dollari in contanti" Donald Trump da oggi vale miliardi di dollari in più. Gli ... (sbircialanotizia)