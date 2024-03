Trovate ossa in uno stabile a Favara | potrebbero appartenere a Gessica Lattuca | indagini in corso

Favara, Trovate ossa in un cantiere. Il sospetto che siano di Gessica Lattuca - Resti che sembrerebbero umani sono stati ritrovati in un cantiere edile a pochi passi dalla casa del fratello di Gessica, la donna scomparsa nel 2018. L'uomo fu indagato per la sparizione ed è poi mor ...rainews

Gessica Lattuca, trovati resti umani in un appartamento in ristrutturazione: «Il fratello indagato morto per overdose» - Da cinque anni si cerca la verità. Una svolta (forse) arriva da un macabro ritrovamento. Alcune ossa, forse umane, sono state Trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a ...corriereadriatico

Psicologo di Torre del Greco scomparso 9 anni fa, il fratello Andrea: "Verificate se quei resti sulla spiaggia di Paestum sono i suoi" - "Quei resti di ossa riTrovate sulla spiaggia di Paestum potrebbe essere ... che ha 41 anni in Campania non riusciva a trovare uno sbocco professionale. Questa la motivazione che per la famiglia lo ...napoli.repubblica