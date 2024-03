Trionfo per il Circolo Schermistico Aretino | la squadra di fioretto femminile vola in Serie A2

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – In una giornata memorabile per la scherma aretina, ilfesteggia un successo straordinario. Al recente campionato nazionale di scherma, tenutosi il 21 marzo a Piacenza, ladi, formata da Lucia Virginia Lorito, Camilla Rossi, Giulia Poggi ed Emma Toscanini, si è distinta conquistando una brillante medaglia di bronzo e guadagnando la promozione inA2. Il percorso verso il podio ha visto le atlete aretine dominare fin dalle prime battute, vincendo tutti e tre gli assalti del girone preliminare. Hanno sconfitto Osimo per 45 a 38, Pesaro con un convincente 45-34 e travolto Adda Scherma con un netto 45-16. Questa performance impeccabile ha assicurato alle ragazze un posto nei quarti di ...

