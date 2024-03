Treviglio | incidente ferroviario | nessun ferito ma grandi disagi sulla linea

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella tranquilla alba di, un evento inaspettato ha interrotto la routine mattutina dei pendolari. Intorno alle ore 5 di questa mattina, unha coinvolto un treno passeggeri e un carrello di manutenzione, provocando non poco allarme ma, fortunatamente,. Il sinistro è avvenuto lungo le linee Bergamo-e Bergamo-Milano via Pioltello, zone altamente frequentate da lavoratori e studenti che si spostano quotidianamente per raggiungere i loro impegni. Secondo le prime ricostruzioni, il treno, che in quel momento procedeva a velocità molto bassa, ha impattato contro un carrello utilizzato per le operazioni di manutenzione sui binari. Gli effetti dell’sono stati immediatamente avvertiti dai passeggeri a bordo, ...