Trento-Mantova sabato 23 marzo 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 22 marzo 2024) Marcia spedito verso la serie B ildi Possanzini che battendo il Fiorenzuola sale a +11 sul Padova secondo quando mancano 6 giornate al termine della stagione regolare. La capolista del girone A di Serie C è impegnata quest’oggi contro ildi Baldini, squadra in grande ascesa e entrata in zona playoff dopo una serie di 5 risultati utili consecutivi. I gialloneri sono stati InfoBetting: Scommesse Sportive e